AK Parti Antalya İl Kadın Kolları’ndan 8 Mart mesajı

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin bir açıklama yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı bir mesaj yayımladı. Medeniyetin temelinde yer alan kadınların, bu topraklara cansuyu verdiğini ve bir eserde mutlaka Anadolu Kadının imzasının yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, “Öyle ki bizim kadınımız çalışkanlığı, fedakârlığı, mücadelesi ile yorulmadan, usanmadan nesiller yetiştirmiş, üretime, bilime, ticarete, eğitime hayat vermiştir. Geçmişinden aldığı gücün ışığında kadınlarımız bugün de aynı heyecan ve cesaret ile istikbalimizin güvencesidirler” denildi.

“Kadın her şeyin üstündedir. Hayatın tam merkezindedir. Kutsaldır. Annedir. Öyle ki cennet ayaklarının altındadır” sözleriyle devam eden açıklamada, şunlara değinildi:

“Tüm bunların yanında kadınımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde öğretmendir, ülkemizi gururla temsil eden bir diplomattır, Türk bayrağını göklerde dalgalandıran pilottur, yurt dışında araştırmalarıyla ufuk açan bir bilim insanıdır, hastalara şifa ulaştıran doktordur, genç dimağlara ilham veren sanatçıdır.

17 yıl boyunca AK Parti Hükümetleri, ülkemizde birçok alanda milat niteliğinde adımlar atmıştır. Yasalarda yer alan ancak pratik anlamda hayatın içerisinde yeterince uygulanamayan temel hak ve özgürlükler iktidarımız döneminde hayata geçirilmiştir. Aynı durum kadınlarımız için de geçerlidir. Ülkemizde kadınlarımız ne yazık ki daha önceki dönemlerde özgürlüklerine pranga vuran vahim hadiselere tanıklık etmiştir. Acı ve zulüm ile geçen bu yıllarda başörtülü kızlarımızın eğitim almalarının engellenmesi, okuldan, sosyal alanlardan ve iş hayatından soyutlanması toplulumuzda ağır yaralar açmıştır. Ancak dünyanın en sabırlı, vefakâr, cefakâr kadını isyan etmemiş, yapılanları sineye çekmiş, sabretmiş ve tepkisini, AK Kadroları destekleyerek demokratik yollardan dile getirmiştir.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadınların her alanda ön planda olmasını öncelemiş ve bu yolda da gereken tüm adımları atmıştır. Adeta kadının ikinci plana atıldığı/ göz ardı edildiği bir toplumdan artık kadının her alanda görev ve yetki aldığı bir topluma geçiş sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın gayretleri ile de devletimiz sadece Türkiye’nin kadınlarının değil bütün dünya kadınlarının sesi, nefesi ve yeşeren umudu olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk Kadını büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de güçlü ve büyük Türkiye’ mizi 2023, 2053 ve 2071’ lerin hedefine taşıma yolunda toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, ülkemiz ve yeryüzündeki tüm kadınlar için daha yaşanabilir bir dünya temenni ederiz.”