AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirterek "‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bugün bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

28 Şubat Postmodern darbenin yıldönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullananların millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarının hatırlattı. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenlerin, milletin birliği ve bütünlüğünü gasp etmeye teşebbüs ettiğini söyleyen Taş, " Ancak bu Devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur.Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. " dedi.

"Acılar dindi, yaralar kapandı, izleri silinmedi"

Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldığını söyleyen taş, inançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bu nedenle bedel ödediğini, çok acılar çektiğini ve bugün gözyaşlarının dinip yaralarınkapanmasına rağmen izlerinin asla silinmediğini kaydetti.

O gün hakları zorla elinden alınanların, siyaset yapması engellenenlerin, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenlerin bugün TBMM’de millete hakkıyla hizmet ettiğini söyleyen Taş, " Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar’ olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır.Aziz Milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur.AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş’um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. " diye konuştu.

"AK Parti olarak üzerimize düşen görevin farkındayız"

AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak üzerlerine düşen görevin farkında olduklarını söyleyen Taş, 28 Şubat’ta ikna olmadıklarını, o dönem yaşananları unutmadıklarını, unutturmayacaklarını,28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısının yüreklerde sonsuza dek kalacağını belirterek şöyle devam etti: " Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız.28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."