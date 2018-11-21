AK Parti Antalya belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Antalya adayı 2019

AK Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Antalya belediye başkan adayını kimi göstereceğini açıkladı. Peki AK Parti Antalya belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olacağını açıkladı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3

Menderes Türel 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İngiltere'ye giden Türel, gazetecilik eğitimi aldı. Memleketine döndükten sonra uzun süre gazeteci olarak çalıştı, mesleğindeki başarısından ötürü birçok ödüle layık görüldü. Çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 senesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye’nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 senesinde, henüz 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü.

9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Antalya Belediye Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra Milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi. 30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi ve dönemin mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçildi.