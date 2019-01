ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Türkiye'ye ve Antalya'ya bugüne kadar hizmet ettiğini, yatırım yaptığını ve eser kazandırdığını söyledi.

"Biz birileri gibi yıllarca istismar siyasetiyle ayakta durmaya çalışmadık." diyen Erdoğan, AK Parti'nin göreve geldiğinde CHP Belediyesinden İstanbul'da dev ve vahşi çöplükler devraldığını anımsattı.

Erdoğan, "Suları akmayan bir İstanbul ve tankerler sular getiriyordu, o tankerlerle sular dağıtılıyordu. Yalova'dan tanker geliyor, Kuruçeşme'ye su getiriyordu. Bunları yaşadık. Fakat biz Istranca Dağları'nı delerek, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik. Şu anda İstanbul'un su sorunu yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir de alternatiflerini hazırladık, boğazın altından Anadolu'dan Avrupa'ya su. Aynı şekilde alternatif Avrupa'dan Asya'ya, Anadolu'ya da yine su. Herhangi birisinde bir sıkıntı olursa bunu gidermek için bu alternatifleri yaptık. İş bilenin kılıç kuşananındır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her ilden ve ilçeden oy alabilen tek parti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 Kasım'ında milletin verdiği emaneti maziden atiye kurdukları köprüyle sadece korumakla kalmadıklarını, ileriye götürdüklerini belirtti.

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına vatan topraklarının her karışının faydalanabilmesini sağladıklarına değinen Erdoğan, 81 vilayet ve 81 milyon vatandaşa hep aynı mesafede bulunduklarını hep aynı hizmetleri götürdüklerini ve aynı aşkla sevdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Doğu demedik, batılı demedik, kuzeyli demedik, güneyli demedik, hepsini bir ve beraber kucakladık. Hamdolsun milletimiz de bize aynı anlayışla baktı. Öyle baktı ki işte 16 yıldır bizi hep iktidarda tuttu. Türkiye'de her ilden, her ilçeden, her toplumsal kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin de karşısına dikildik. Eksikliklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, milletimize olan muhabbetimiz de, ülkemize olan sevgimizde biz samimiyiz. Niyet hayrolunca, akıbet de hayra tebdil oluyor. Biz milletimizle gönül gönüle verince, Rabbim eksiklikleri tamama erdiriyor. Yanlışları düze çıkartıyor.

Ülke olarak şöyle 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bu gerçeğin sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır."

- CHP siyaseti

CHP'nin yıllarca Cumhuriyetin ve devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yaptığını ve hala bunu sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, yıllarca laiklik adı altında ayırımcılık, çağdaşlık adı altında medeniyet ve tarih düşmanlığı peşinde koştuğunu kaydetti.

Erdoğan, "Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor. Varsın, yürüsün ama en güzel cevabı bunlara Antalya verecek." şeklinde konuştu.

Erdoğan, salondakilere Abdurrahim Karakoç'un, "Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür. Ona bakın siz. Bırakın dönsün, dönme dolaplar. Hak'tan hakikatten yana bakın siz." şiirinin dizeleriyle seslendi.

"Evet, söyle bana arkadaşını, sana kim olduğunu söyleyeyim. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz, ondan sonra da Hak ve hakikat bize hangi istikameti gösteriyorsa oraya doğru yöneliyoruz." diyen Erdoğan, Antalyalılardan 31 Mart'ta destek istedi.

- Notlar

Antalya Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Antalya'nın çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

Toplantı dolayısıyla salonda kurulan platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel'in fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Sonra Memleket" sloganının yazılı olduğu pankartlar yer aldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Dünya beşten büyüktür", Cumhur İttifakı kazanacak, Antalya kazanacak", "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "Gönül adamları, hizmetin ustaları" yazıları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin yanı sıra AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel için hazırlanan filmin gösterildiği programda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Antalya ilçe belediye başkan adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da katıldı.

