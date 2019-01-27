AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle AK Parti'nin Antalya merkez ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'da partisi adına yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Menderes Türel'i daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Antalya'da Aksu, Kepez, Elmalı, Demre, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi için mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alanya, Kemer, Korkuteli ve Finike'de MHP'nin adayını destekleyecek. Alanya'da Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Üras, Korkuteli'nde Ömer Niyazi İşlek, Finike'de ise Nail Dülgeroğlu Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. AK Parti'nin Antalya'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Akseki'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı'nda Emre Efecan, Elmalı'da Ümit Öztekin, Gazipaşa'da Adil Çelik, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren, İbradı'da Hatice Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü, Konyaaltı'nda Gaye Doğanoğlu, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat'ta Hasan Öz, Muratpaşa'da Gökcen Özdoğan Enç, Serik'te Enver Aputkan."



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