ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'nda kentte şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından yaşanan doğal afet sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"Bu felaketlerde malları zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi de özellikle iletiyorum." diyen Erdoğan, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Enerji bakanlıklarının büyükşehir belediyesi ve diğer kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini hatırlattı.

Antalya'nın geçmişte nice afetleri, badireleri göğüslemiş, her seferinde yaralarını sarıp hedeflerine doğru yürümeye devam etmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, son günlerde yaşanan afetlerin ardından Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili olarak bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre, yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan, sert rüzgarlar, dev dalgalar gibi insan iradesini ve tedbirini aşan afetler, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak elimizdedir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza etsin, beterinden saklasın diye dua ediyoruz. Gerek bu afette ortaya çıkan zararları telafi etmek gerekse bundan sonra başımıza gelebilecek benzer hadiselerde yıkımların önüne geçmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz."

- "Antalya'nın tercihi AK Parti"

"Antalya, tercihini AK Parti Belediyeciliğinden, AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir." ifadesini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Antalya'nın tüm ilçeleri ve mahallelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum. Kurulduğu günden beri AK Parti Antalya Teşkilatımızda görev yapmış partimize, şehrimize, ülkemize ve demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu davaya gönül vermiş olup da vefat etmiş kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki seçimde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek belediye başkan adaylarına da muvaffakiyetler temenni etti.

Salondakilere, "Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlerde zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:

"Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine sahip çıkacak ve inşallah bayrağı en yükseğe tırmandıracağız. Antalya, sadece ülkemizin kadim bir şehri değil, aynı zamanda gerçek bir dünya şehridir. Bunun en büyük ispatı, geçtiğimiz yıl bu şehri ziyaret eden turist sayısı ne oldu biliyor musunuz? 12,5 milyon. Dünyanın dört bir yanından misafir ettiği insanlarla turizimde marka olan Antalya, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği tarım ürünleriyle bu alanda da büyük bir markadır. Türkiye'nin yüz akı Antalya, bizim de gururumuzdur."

Antalya'nın son yıllarda ev sahipliği yaptığı G20 ve Expo gibi organizasyonlarla Türkiye'yi mahçup etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

(Sürecek)