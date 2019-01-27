AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'dan sonra en çok ziyaret ettiği şehrin Antalya olduğunu söyledi.

Bu durumun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya ve kendilerine verdiği önemin göstergesi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahcup etmemek için tüm arkadaşlarıyla 17 yıldır gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

2002 seçimlerinin ardından Antalya'nın tüm seçimlerinde birinci parti olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Yarından itibaren Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarla sahada olacağız. 31 Mart akşamında Antalya'dan güzel haberler vermek istiyoruz. Bugün Büyükşehirin dışında 19 ilçe adayımızı da açıklayacağız. Türkiye'mizin bekası için Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçelinin liderliğinde Cumhur İttifakı'nı kurduk. Biz Antalyalılar olarak Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün AK Parti adaylarının yanında MHP'den destekleyeceğimiz adaylarla da zafere ulaşacağız." diye konuştu.

Antalya'da ne kadar güçlü olurlarsa Türkiye'nin o kadar güçlü olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Antalya'da ne kadar güçlü olursak Türkiye tüm dünyada hem sahada hem masada yani diplomaside Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olur. Bizlere düşen Cumhur İttifakı'nın aldığı kararların arkasında durarak el birliği ile omuz omuza vererek gece gündüz çalışmaktır. Yarından itibaren sahada olacağız. Zorunlu yurt dışı temasların dışında bizler de buraya gelerek sizlerle beraber çalışacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaptıkları ortada. 2009 ve 2014 arasında CHP'li belediyeciliğin Antalya'yı karanlığa sürüklediğini unutmayalım. Son 5 yılda Menderes kardeşimin de tüm Antalya'da neler yaptığını iyi hatırlayalım. Açılış ve temel atma törenlerinden vakit bulamadık. Tüm bunları düşünerek Cumhurbaşkanımızı ve ittifakımızı mahcup etmeden bir zaferi daha hep birlikte kazanacağız."