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Numan Kurtulmuş anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim anketlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt, şüphe görmüyorum" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
Numan Kurtulmuş anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim anketlerinde şu anda AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu söyledi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, işin zor kısmının geride kaldığını belirtti.

Numan Kurtulmuş NTV canlı yayınında şunları söyledi: Belediye başkanlarımızın üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor:

Birincisi adalet...

İkincisi emanet. Şehrin kendisine emanet edildiği insan. Hiçbir belediye başkanımız şehremini olma özelliğinden kopmamalı.
Üçüncüsü sadakat.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul gibi metropollerde gökdelenler de olacak ama artık yeter. Yatay mimari ile insanların ikametine alanlar açılabilir.

CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. Bazı yerlerde aday çıkarmaması AK Parti'nin karşısındaki adaylara seçmenlerini yönlendiren bir ittifaktır. CHP yöneticileri HDP'nin açıkça kendilerini desteklediklerini söylemesinden çekiniyorlar. Ama kusura bakmasınlar vatandaş da bunu açık bir ittifak olduğunu görüyor.

Anketler

Kurtulmuş, "Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt, şüphe görmüyorum" diye konuştu.

Ekonomide son gelişmeler

İşin zor kısmı geride kalmıştır. Bundan sonra dengeleme kısmından iyileştirme kısmına geçilecektir.
Türkiye yine büyüme hedefini tutturacaktır.
İnşallah Türkiye bu dönemde enflasyonu durdurup önümüzdeki dönemde düşüşe geçirecektir.

Askerlik yasası

Milli Savunma Bakanlığımız çalışıyor uzunca bir süredir bu konu üzerinde. Artık yeni savaş tekniklerinin gerektirdiği dirençte uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Esas olan orduyu bu yapıya dönüştürebilmek.

Suriye'de güvenli bölge

Bazı ülkeler bölgeyi terör örgütleriyle dizayn etmeye çalışıyor.
Suriye'de demokrasi için teröre destek verilmemeli. Türkiye düşmanları bölgeyi kontrol edemez.
Bu konu kirli bir pazarlık haline getirilmemeli.

Başkaları için Fırat'ın doğusu ve batısı paylaşım alanları. Biz komşularımızın selameti açısından bakıyoruz.

Artık bu vekalet savaşlarının sonu geldi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
  1. İstanbul
  2. Numan Kurtulmuş
  3. AK Parti

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