AK Parti, Ankara'da 25 ilçenin tamamında itiraz edecek

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da 25 ilçenin tümünde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz edeceklerini belirterek, " Çünkü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından katedeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Ankara'da oy kullanılan pek çok sandıkta seçim sonuçlarına tesir edecek şekilde geçersiz oyların mevcudiyetine şahit olduklarını belirten Şahin, "Aynı şekilde sandıklarda çok değişik tarzda usulsüzlükler de sandık başında görevli arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda. Ancak çarpıcı olan hususun sandık birleştirme tutanaklarında olduğunu, gecenin ilerleyen saatlerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Maddi gerçeklikle bağdaşmayan birtakım sonuçlar, birleştirme tutanaklarında karşımıza çıkmış durumda." diye konuştu.

Bu durumun takipçisi olacaklarını bildiren Şahin, ellerinde çok çarpıcı bulgular ve tespitler olduğunu, bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına sunacaklarını kaydetti.

Şahin, itiraz için yarın saat 15.00'e kadar süre bulunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu gece hazırlıklarımızı, bu dilekçelerimizi, maddi bulguları, tespitlerimizi, hukuki gerekçeleriyle birlikte oluşturarak ilçe seçim kurullarına sunacağız. İlçe seçim kurullarının sonuçlarını bekleyeceğiz ve ondan sonraki hukuki süreci de AK Parti Ankara İl Teşkilatındaki genel merkezdeki hukukçu arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip edeceğiz. Bu birleştirme tutanaklarındaki maddi gerçekliklerle bağdaşmayan unsurların İstanbul'daki seçimler açısından da söz konusu olduğu yönünde ön tespitlerimiz var." diye konuştu.

- "Tespitlerimizi yargı mercilerine ileteceğiz"

Sandıktaki sonuçların bütün olarak ilçe seçim kurulunda birleştirilmesi sırasında maddi hatalar olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Şahin, "Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde önemli bir mesafe katedeceğimizi görüyoruz. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Biz tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle birlikte yargı mercilerine, seçim kurullarına ileteceğiz." dedi.

Şahin bu konuda son kararı yargının vereceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde... Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bununla ilgili olarak çok sağlam karinelerimiz mevcut. Sonuca tesir edip etmeyeceğine karar verecek olan yargı mercileridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Biz, yargı mercileri nezdinde hak arama hürriyetimizi kullanacağız sonuçların da Ankaralı seçmenin iradesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde sonuca tesir etmesini sağlamaya dönüktür."

Şahin, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.

"Ellerinde ne gibi tespitler olduğu" yönündeki soruya da Şahin şu cevabı verdi:

"Örneğin A partisinin 25 oyu var, B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirilmiş. Örneğin toplamda bir sandıkta 300 geçerli oy var ancak bunun dağılımıyla ilgili birtakım başkalaştırmalara gidilmiş. Toplamına bakıldığında 300 oy görünüyor ama dağılımını sandıktan ilçe seçim kuruluna gittiği aşamada birtakım farklılaştırmalar söz konusu. Bununla ilgili ciddi tespitlerimiz var. Şu anda Ankara İl Başkanlığımızda Ankara'daki 12 bin küsur sandıktaki bütün raporlarımız, tutanaklarımız incelenmekte. Önemli derecede geçersiz oy da söz konusu hem Ankara'da hem İstanbul'da... Özellikle muhtar seçimlerinden kaynaklanan kafa karışıklığı olduğunu görmekteyiz. Hukukta esas olan, iradenin ayakta tutulmasıdır, herhangi bir konudaki bir eksiklikten dolayı başka bir alandaki iradenin yok sayılması hukuki olarak korunması mümkün değildir. Bununla ilgili olarak takiplerinizi yapıyoruz.

Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de biz ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Çünkü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından katedeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarıyla ilgili olarak bizim tespitimiz çok değişeceğini gördüğümüz bir tablo söz konusu değil ancak büyükşehir oyları 25 ilçenin oylarının toplamıyla elde edildiği için 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar, geçersiz oylar ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz."

- "Bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz"

"Ankara'da itirazlar neticesinde sonuçlar değişir mi?" sorusuna AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu bizim tespitimiz ama bu konuda karar verecek olan hiç şüphesiz ki yargı mercileridir." yanıtını verdi.

Şahin, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım'ın ikinci olduğunun hatırlatılması üzerine "Onları takip edemedim. Ben biraz Ankara sandıklarımızla ilgili hususları takip ediyorum. Konuyla ilgili muhatap kurum gerekli açıklamayı yapacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti'de bir değerlendirme toplantısının olup olmayacağına yönelik bir soruya Şahin, "Kendisi Ankara'da, İstanbul'a geçeceğini biliyorum. Ancak programın ayrıntısıyla ilgili daha fazla bir bilgim yok." dedi.

Şahin, AK Parti Genel Merkezinde veri akışı açısından bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruya da "Kendi iç sistemimiz açısından bir problemimiz yok. Zaten bütün bu söylediklerimin dayanağı bizim kendi iç sistemimizle elde etmiş olduğumuz bilgiler, bulgulardır. Diğer kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklar." yanıtını verdi.