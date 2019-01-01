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AK Parti Ankara'da 22 ilçe adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı- Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı Altındağ'dan, eski TRT Radyo Daire Başkanı Amber Türkmen Çankaya'dan aday gösterildi - 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, 6 ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi- AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i destekleyecek- AK Parti, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı

01 Ocak 2019 Salı 17:28
AK Parti Ankara'da 22 ilçe adayını açıkladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

- Ankara'da 14 ilçede değişim, 6 ilçede aynı adayla devam

Ankara'da Altındağ, Akyurt, Keçiören ve Kahramankazan başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Beypazarı ve Sincan dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı Altındağ'dan aday gösterildi.

AK Parti, Çankaya'da Amber Türkmen, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

- Ankara'da 3 dönem kuralına takılanlar

Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk 3 dönem kuralına takılıyordu.

Bu isimlerden Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk tekrar aday gösterilmezken, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki Yenimahalle'den, Çamlıdere Belediye Başkanı Can tekrar aynı ilçeden aday gösterildi.

- AK Parti 3 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilçede aday göstermeyerek, MHP'nin adayını destekleyecek.

Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:28
  1. Ankara
  2. Belediye Başkan adayı

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