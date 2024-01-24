Ak Parti Ankara Pursaklar Belediye başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir?

1975’te Ankara Solfasol’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamlayan Ertuğrul Çetin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinden ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

2000-2004 yılları arasında kendi dershanesinin kurucu müdürlüğünü yaptı. 2004 yılında Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arısında AK Parti’den İl Genel Meclisi üyesi seçildi. İl genel meclisi divan üyeliği ve AK Parti Grup Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süreç zarfında Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığında bulundu.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüten Ertuğrul Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Pursaklar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Halen Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Daimi Başkan vekilidir. Ertuğrul Çetin’in çok sayıda kurumda yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. 1999-2003 yılları arasında Mazlum-Der Genel Sekreterliği de yapan Ertuğrul Çetin’in olimpik branş olan Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği devam etmektedir. 9 yıl yüzme antrenörlüğü yapan Ertuğrul Çetin 2004 yılından beri Pursaklar Belediye Spor yöneticisi ve genel sekreteridir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.