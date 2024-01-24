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Biyografi AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş kimdir?
Biyografi

AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-24 12:55:00 -
AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş kimdir?

AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Aday İsmail Öntaş kimdir? İsmail Öntaş kaç yaşında?

03.10.1963 tarihinde Nallıhan’da dünyaya geldi. İlköğretimini Nallıhan’da, ortaöğrenimini ise İstanbul Kabataş Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 2004 - 2009 ve 2009 - 2013 yılları arasında İl Genel Meclisi'nde Meclis Üyesi olarak görev aldı, bu süre zarfında Daimi Encümenlik ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevler üstlendi.

30 Mart 2014 seçimleriyle Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde tekrar Nallıhan Belediye Başkanı olarak seçildi. İsmail Öntaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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