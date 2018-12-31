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AK Parti Ankara Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kimdir? 2019 yerel seçim adayları

Turgut Altınok'un AK Parti Ankara Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı olmasının ardından Turgut Altınok'un kim olduğu araştırılıyor. 3 Dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Turgut Altınok ile ilgili merak edilenlerin detayları...

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:05
AK Parti Ankara Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kimdir? 2019 yerel seçim adayları

Turgut Altınok'un AK Parti Ankara Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı olmasının ardından Turgut Altınok'un kim olduğu araştırılıyor. 3 Dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Turgut Altınok ile ilgili merak edilenlerin detayları...

Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu mahallesinde 1957 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Altınok, 3 Dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:05
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