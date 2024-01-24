AK Parti Ankara Kahramankazan Serhat Oğuz Serhat Oğuz Kimdir?

1976 yılında Ankara-Kahramankazan'da doğan Serhat Oğuz, eğitim, kültür ve belediyecilik alanlarında gösterdiği başarılarla tanınan bir isimdir.

Eğitim ve İş Hayatı

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun olan Oğuz, öğrenim hayatı boyunca Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Eğitim hayatının ardından 1998 yılında Hatay'a edebiyat öğretmeni olarak atandı.

Sivil Toplum Çalışmaları

2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurarak İlçe Başkanı olarak 7 sene süreyle görev yaptı. Ayrıca, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti'nin Kahramankazan Şubesini kurdu ve Kurucu Şube Başkanı olarak görev aldı.

"Sesli Düşünme Platformu" adıyla Kahramankazan'da bir sivil toplum örgütlenmesine öncülük etti. Bu platformun düzenlediği forumlarda, eğitim, şehirleşme ve sivil toplum kuruluşlarının önemi gibi konularda Kazan halkına yönelik önemli sunumlar gerçekleştirdi.

Belediyecilik Kariyeri

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı olarak görevinden ayrıldı. Seçimleri kazanarak Kahramankazan Belediye Başkanı oldu. Göreve geldikten sonra ilçede birçok projeye imza atarak Kahramankazan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflemektedir.

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Serhat Oğuz, çeşitli yerel ve ulusal dergilerde, haber-kültür sitelerinde şiirler ve köşe yazıları yazmaktadır. 2013 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu ve bu başarısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyonuna davet edildi.

Özel Hayatı

Anasınıfı öğretmeni Nergiz Oğuz ile evli olan Serhat Oğuz'un Mehmet Akif, Fatih Bayram ve Ömer Faruk isimli üç evladı bulunmaktadır. Hem eğitimde hem de belediyecilikteki başarılarıyla dikkat çeken Serhat Oğuz, halkın sevgisini kazanmış bir yerel liderdir