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AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika isim listesi

AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partiyi temsil edecek belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. 29 Aralık’ta İstanbul belediye başkan adaylarının açıklandığı AK Parti’de şimdi de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da aday çıkarmayıp MHP’nin adaylarını destekleyecek. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi.

01 Ocak 2019 Salı 11:19
AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika isim listesi

AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partiyi temsil edecek belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. 29 Aralık’ta İstanbul belediye başkan adaylarının açıklandığı AK Parti’de şimdi de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da aday çıkarmayıp MHP’nin adaylarını destekleyecek. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika belli oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını Mehmet Özhaseki olarak açıklamıştı. 75 il belediye başkan adayını belirleyen AK Parti şimdi de 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti ANkara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul’da Cumhur İttifak çerçevesinde, Beşiktaş, Maltape ve Silivri’de MHP’nin adayını destekleyecek. AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları listesinde Ankara’nın hangi ilçesinde aday çıkarmayıp, MHP’nin adayını destekleyeceği merak ediliyordu. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olmasıyla birlikte, MHP Ankara ilçe belediye başkan adayları da belli olmuş oldu. Buna göre, AK Parti Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da Cumhur İttifakı adayı olarak MHP’nin adayları desteklenecek. Etimesgut MHP adayı Enver Demirel, MHP Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek, ve MHP Polatlı belediye başkan adayı Mürsel Yıldızkaya oldu.

İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi...

AK PARTİ ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ASIM BALCI (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)

AK PARTİ AKYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLAL AYIK (AKYURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)

AK PARTİ AYAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BURHAN DEMİRBAŞ (AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ BALA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET BURAN (BALA KYK MÜDÜRÜ)

AK PARTİ BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TUNCER KAPLAN (BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAZIM CANER CAN (ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI )

AK PARTİ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AMBER TÜRKMEN (TRT RADYO ESKİ DAİRE BAŞKANI)

AK PARTİ ÇUBUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BAKİ DEMİRBAŞ (İLÇE BAŞKANI)

AK PARTİ ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ (ELMADAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI)

AK PARTİ ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI  (CUMHUR İTTİFAKI) ENVER DEMİREL  (MHP)

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI 

AK PARTİ EVREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSAMETTİN ÜNSAL EVREN (AK PARTİ İLÇE BAŞKANI-MÜTEAHHİT)

AK PARTİ GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI (CUMHUR İTTİFAKI - DAVET EDİLECEK) - RAMAZAN ŞİMŞEK  (MHP)

AK PARTİ GÜDÜL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUZAFFER YALÇIN (BELEDİYE MECLİS ÜYESİ)

AK PARTİ HAYMANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZDEMİR TURGUT (HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI (SERHAT OĞUZ) (KAHRAMANKAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ-ÖĞRETMEN)

AK PARTİ KALECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AV. DUHAN KALKAN (AVUKAT)

AK PARTİ KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK (KEÇİÖREN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SÜLEYMAN ACAR (KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI – MALİ MÜŞAVİR)

AK PARTİ MAMAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MESUT AKGÜL (MAMAK BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ  NALLIHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL ÖNTAŞ (NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI)

AK PARTİ POLATLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI (CUMHUR İTTİFAKI - DAVET EDİLECEK) MÜRSEL YILDIZKAYA  (MHP)

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI

AK PARTİ PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYHAN YILMAZ (25.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

AK PARTİ SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT ERCAN (BELEDİYE BAŞKANI (MEVCUT)

AK PARTİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MELİH MEMİŞ ÇELİK (GEÇMİŞ DÖNEM ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE BAŞKANI)

AK PARTİ YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VEYSEL TİRYAKİ (ALTIDAĞ BELEDİYE BAŞKANI)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ak parti ankara ilçe belediye başkan adayları kim
  4. AK Parti Altındağ belediye başkan adayı kim?
  5. ak parti çankaya belediye başkan adayı
  6. ak parti gölbaşı belediye başkan adayı
  7. mhp polatlı belediye başkan adayı
  8. ak parti çubuk belediye başkan adayı
  9. ak parti mamak belediye başkan adayı
  10. ak parti keçiören belediye başkan adayı

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