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Ankara AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ankara belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı, AK Parti Cubuk belediye başkan adayı, AK Parti Çankaya belediye başkan adayı, Sincan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Haymana belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Ankara ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 19:05
Ankara AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ankara belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı, AK Parti Cubuk belediye başkan adayı, AK Parti Çankaya belediye başkan adayı, Sincan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Haymana belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Ankara ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Ankara AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Ankara belediye başkan adayı da var. AK Parti Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

Bala belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 29

MHP % 16

Akyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 34

Çamlıdere belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 68

MHP % 25

CHP % 4

Pursaklar beledeye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 63

MHP % 27

CHP % 4

Ayas belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 30

MHP % 17

Evren belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 31

CHP % 15

Kalecik belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 21

CHP % 14

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:05
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Malatya
  4. Kocaeli
  5. Kırklareli
  6. Kars
  7. İzmir
  8. Çanakkale
  9. Bingöl
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. ak parti ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
  13. ankara ak parti ilçe belediye başkan adayları
  14. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı
  15. AK Parti Cubuk belediye başkan adayı
  16. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı
  17. Sincan AK Parti belediye başkan adayı
  18. AK Parti Haymana belediye başkan adayı

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  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat29 dk önce
    ... hani ankara ilçeleri
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