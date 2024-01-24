AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın kimdir?

1956 yılında Güdül’de doğan Muzaffer Yalçın, Ankara'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1994-2004 yılları arasında iki dönem boyunca Çağa Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2004-2009 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Ak Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi ve aynı zamanda Güdül Belediyesi Meclis Üyeliği ile Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. Yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi ve 2016 yılında seçildiği Güdül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2020 yılına kadar sürdürdü.

Muzaffer Yalçın kaç yaşında?

Muzaffer Yalçın 1956 yılında doğmuştur ve 2024 yılında 68 yaşındadır.

Muzaffer Yalçın aslen nereli?

Muzaffer Yalçın aslen Güdüllüdür.