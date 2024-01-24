1973 Evren doğumludur.Tahsilini ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. İş hayatını Müteahhit olarak sürdürmektedir. Siyasete; 2004/2009 yılları arasında AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 02.02.2014 tarihinde İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30.11.2014 AK PARTİ Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir. İlçe Başkanımız evli 4 cocuk babasıdır.
AK Parti Ankara Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal oldu. Hüsamettin Ünsal kimdir?