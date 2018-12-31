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AK Parti Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? 2019 yerel seçim adayları

Hilmi Özer'in AK Parti Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı olmasının ardından Hilmi Özer'inkim olduğu araştırılıyor. 3 Dönem Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Hilmi Özer ile ilgili merak edilenlerin detayları...

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:21
AK Parti Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? 2019 yerel seçim adayları

Hilmi Özer'in AK Parti Ankara Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı olmasının ardından Hilmi Özer'in kim olduğu araştırılıyor. 3 Dönem Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Hilmi Özer ile ilgili merak edilenlerin detayları...

Hilmi Özer Kimdir?

1964 yılında Yozgat’ta doğdu. 1983 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’ni, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı.1985 yılında memurluk hayatına başladı.Etimesgut Belediyesi’nde müfettiş ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak çalıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı yaptı.30 Mart 2014 seçimlerinde Etimesgut Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir.Evli ve dört çocuk babası.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:21
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