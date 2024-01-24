AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyüp Tekiner kimdir?
AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyüp Tekiner kimdir aslen nereli kaç yaşında? Eyüp Tekiner evli mi? Eyüp Tekiner kimdir? Eyüp Tekiner kaç yaşında?
Eyüp Tekiner, 1973 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İstanbul Eyüp ilçesinde doğan ve büyüyen Tekiner, halen Eyüp Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Tekiner, siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti’nin Eyüp İlçe Teşkilatı'nda adım atmıştır. Zaman içinde çeşitli kademelerde görevler üstlenmiş ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekiner, siyasi deneyimleri ve başarılarıyla ön plana çıkmaktadır.
Eyüp Tekiner kaç yaşında?
Eyüp Tekiner 1973 yılında doğmuştur ve 2024 yılında 51 yaşındadır.
Eyüp Tekiner evli mi?
Eyüp Tekiner evli ve üç çocuk babsıdır.