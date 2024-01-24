AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş kimdir?

Baki Demirbaş, 20 Şubat 1976 tarihinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Camili Mahallesi'nde doğdu. İlköğrenimini Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Çubuk Lisesi'nde aldı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Demirbaş, 1999 yılında Ankara Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını başarıyla tamamladı.

Sivil toplum faaliyetlerine olan ilgisi nedeniyle 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonu'nda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev aldı. Bu dönemde toplumsal duyarlılık ve organizasyon yetenekleriyle dikkat çekti.

Siyasi Kariyeri ve Başkanlık Deneyimi

Siyasi hayatına 2008 yılında AK Parti Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım atan Demirbaş, "Seçim İşleri Eğitimciliği" ve "Seçim İşleri Hukukçuluğu" görevlerini üstlenerek siyasi arenada kendini geliştirdi. 2013 yılında AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'na getirilen Demirbaş, ilçesindeki seçimlerde başarılı sonuçlar elde etti.

2014 yerel seçimlerinde %56,7 oy oranıyla Çubuk Belediye Başkanlığı'na seçilen Baki Demirbaş, ilçesine olan hizmetlerini sürdürdü. Çubuk'ta gerçekleşen seçimlerde yüksek oy oranları elde ederek başarısını pekiştirdi.

Aile Hayatı ve Yaş

Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş Hanımefendi ile evlidir ve çiftin biri kız, biri erkek iki çocuğu bulunmaktadır.

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Baki Demirbaş Kaç Yaşında ve Nereli?

Baki Demirbaş, 2 Şubat 1976 tarihinde doğmuş olup, 2024 itibariyle 48 yaşındadır. Aynı zamanda aslen Çubuklu olan Demirbaş, kökenine bağlılığı ile de tanınmaktadır.