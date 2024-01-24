AK Parti Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can kimdir?

1955 yılında Ankara'da doğan Hazım Caner Can, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1979-1980 yıllarında mezun oldu. Kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak başlayan Can, 1983 yılında bu görevinden ayrılarak ticaret hayatına adım attı.

Siyasi kariyerine ilk adımını 29 Mart 2004'te attı ve bu tarihten itibaren Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yılında ikinci kez seçilen Can, 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi. Göreve geldiği günden itibaren "Çamlıdere'den aldığımız destekle işimiz de gücümüz de Çamlıdere" misyonunu benimseyen Can, uzun bir çalışma sürecinin ardından halkın teveccühüyle göreve devam etti.

Özel Hayatı

Hazım Caner Can, evli ve 2 çocuk babasıdır. Siyasi kariyerindeki liderlik vasıfları ve halka verdiği hizmetlerle bilinen Hazım Caner Can, Çamlıdere için taahhüt ettiği projelerle ilçenin geleceğine yönelik vizyonunu ortaya koymaya hazırlanıyor.