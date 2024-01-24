AK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kimdir?

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuş bir liderdir. Eğitim hayatına Beypazarı'nda başlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuş ve ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Siyasal İletişim alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Kariyeri ve İş Hayatı

Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Tuncer Kaplan, iş dünyasında Tarım, Ticaret, Sigorta Sektörü ve Kamu Yöneticiliği gibi çeşitli sektörlerde önemli deneyimlere sahiptir. BELSO A.Ş.'de 2009-2014 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca Ankaralılar Derneği Onur Kurulu üyesi olarak da toplumsal görevler üstlenmiştir.

Siyasi Kariyeri

1993 yılında siyasi arenaya adım atan Tuncer Kaplan, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı'nı üstlenerek siyasi liderliğini perçinlemiştir. AK Parti çatısı altında da aktif olarak yer alarak Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlenmiş, 2006 yılında AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı'na seçilmiştir.

Başkanlık Yolculuğu

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılan Tuncer Kaplan, %52 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı Beypazarı Belediye Başkan Adayı olarak %48,31 oy alarak ikinci kez Beypazarı Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

Tuncer Kaplan, liderlik vasıfları, siyasi deneyimi ve topluma hizmet anlayışıyla Beypazarı'nın önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.

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