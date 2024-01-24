AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran kimdir?

AK Parti Ankara Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, 26 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğretimini Keçiören Ufuktepe'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başarıyla tamamladı.

1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına atılan Buran, 1997-2000 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde nüfus tespit çalışmalarında kontrolör, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. 2001 yılında tarım sayımında Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu olarak görev yaparak tecrübesini artırdı.

Spor alanındaki ilgisiyle de bilinen Ahmet Buran, 2002-2006 yılları arasında İstatistik Spor Kulübü başkanlığını üstlendi. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği ve DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde bölge müdür yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Spor alanındaki aktif görevlerine ek olarak Balâlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu denetim kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda da bulunmaktadır.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı olarak göreve talip olan Ahmet Buran, bu süreçteki deneyim ve liderlik vasıflarıyla dikkat çekmektedir.

Ahmet Buran kaç yaşında?

Ahmet Buran 26 Ağustos 1967 tarihinde doğmuştur ve 2024 yılında 57 yaşındadır.

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Ahmet Buran aslen nereli?

Ahmet Buran aslen Ankara Balalıdır.