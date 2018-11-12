AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! AK Parti belediye başkan adayları 2019

AK Parti 2019 yerel seçimler için aday adaylık başvurularını 16 Kasım Cuma günü saat 17:00’a kadar alacak. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre, AK Parti Ankara adayı belli oldu. Peki AK Parti’nin Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı kim oldu?

24 Haziran seçimlerinde MHP ile Cumhur İttifakı yapan AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıkladı. MHP ile ittifak yapmayacak olan AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayları merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarının kim olsun anketi düzenlemişti. AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adaylığı konusunda Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi liste başı olurken, Ankara’da ise Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve şuan görevde bulunduğu AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özhaseki’nin ismi ön planada olmuştu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

Son dakika gelen iddialara göre, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. İş sadece resmi açıklamaya kaldı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti. Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

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