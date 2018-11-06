AK Parti Ankara adayı belli oldu | Yerel seçim 2019 AK Parti'nin Ankara adayı kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde gerek duyulması halinde kabineden bakanların da aday gösterileceğini açıklaması üzerine gözler AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarına çevrildi. Son dakika bilgilere göre AK Parti Ankara adayı belli oldu. Peki Yerel seçim 2019'da AK Parti'nin Ankara adayı kim? AK Parti Ankara'da kimi aday gösterecek?

AK Parti, seçimlerde büyükşehirlerde bazı bakanları aday göstereceği iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Peki bakanlar yerel seçim 2019'da aday gösterilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 2019 yerel seçimlerde bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili soruya "Darda zorda kaldık mı neden olmasın." cevabını vererek yerel seçimlerde kabinedeki bazı bakanların aday olabileceğini ima etti.

AK Parti MKYS'sı Mehmet Özhaseki dedi

AK Parti MKYK’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanmıştı. Başkan Erdoğan MKYK üyeleriyle büyükşehirlerde kimi aday görmek istedikleri konusunda mini bir anket yaptı. Ankette AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin adaylığı kesinleşti.

Mehmet Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri’de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Kayseri milletvekili oldu

Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih-kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, iyi düzeyde İngilizce-Arapça bilmektedir.