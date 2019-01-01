ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gençlerle beraber yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini vurguladı.

Bu işi kız erkek tüm gençlerle başaracaklarının altını çizen Erdoğan, "Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemi kurmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sporda 34 şehre söz verdikleri 37 stadyumun 16'sının tamamlandığını bildiren Erdoğan, diğerlerinin inşa, proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, lisanslı sporcu sayısının ise 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardıklarını kaydetti.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizde en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Bugün ülkemizde, dünyada örneği görülmedik bir şekilde, Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, hastane yatak kapasitesinin 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayısının 550 bin ilaveyle 762 bine çıkardıklarını aktararak bu rakamın özel sektörle birlikte 1 milyon 25 bine ulaştığını ifade etti.

- "Sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz"

Doktor sayısını da 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardıklarını belirten Erdoğan, sağlık birimlerini tomografisinden MR'ına, diyalizinden röntgenine kadar en modern cihazlarla donattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ambulans sayımızı 618'den 5 bine çıkartarak, uçağından helikopterine pek çok hizmeti devreye alarak, 112 Acil Sağlık İstasyonu sayımızı 481'den 2 bin 711'e yükselterek ihtiyaç anında her vatandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. Bay Kemal SSK Genel Müdürü'yken bunlar var mıydı? Vatandaş sefalet içerisindeydi. Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı, o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, modern olmanın ötesinde ileri teknolojiyle de donatılmış vaziyette." şeklinde konuştu.

Artık şehir hastaneleriyle yeni bir döneme girildiğini, sağlık alanında yeni bir çığır açtıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'den oluşan toplam 8 şehir hastanesini hizmete açtık. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesini de hizmete açıyoruz. Ankara Şehir Hastanesinin yatak kapasitesi 3 bin 300. Böyle bir hastane açıyoruz, devasa. Bunları ancak AK Parti yapar, yaparsa AK Parti yapar. Bunların böyle bir kapasitesi, gücü yok, yapamazlar. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz."

- "En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet sistemimiz geçmişte darbecilerin ve vesayet güçlerinin üzerinde adeta tepindiği, en çok zarar gören kurumlarımızın başında geliyordu. Milletimizin adalet teşkilatımıza olan güven düzeyini yükseltebilmek, vatandaşlarımıza en iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik." diye konuştu.

Temel kanunları günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yenilediklerini, adalet teşkilatının toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdiklerini anlatan Erdoğan, yüksek yargının kapasitesini genişleterek, istinaf mahkemelerini hayata geçirerek, yargı ağı sistemini modernleştirerek davaların sonuçlanma sürecini hızlandırdıklarını ifade etti.

İnşa edilen 246 adalet sarayı ile yargı mensuplarının çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun bir hale getirdiklerini aktaran Erdoğan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, arabuluculuk sistemi, ihtisaslaşma ile insan hakları ve kişisel verilerin korunması yoluyla vatandaşlara ilave hak arama yolları açtıklarını kaydetti.

- "Hepsinin başını ezdik, eziyoruz"

Emniyetin, önceliklerinin başında geldiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır ve şu anda da almaya devam ediyor. Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler... Milletimiz bu noktada gerçekten huzur içinde yaşıyor. PKK/ PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma ve altyapının AK Parti'nin en başarılı hizmet alanlarından biri olduğuna işaret ederek, bugüne kadar bölünmüş yol uzunluğunu 20 bin 417 kilometre ilaveyle 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğunu da bin 39 kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Kara yolları üzerindeki tünel sayısını 278 ilaveyle 360 bine, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden devralıp 413 ilaveyle 463 kilometreye yükselttiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'yi demir yollarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Hızlı Tren hatlarıyla donatmaya başladıklarını anlattı.



Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir YHT hatlarının şu anda hizmet verdiğini anımsatan Erdoğan, "Birkaç yıla kadar Bursa, Yozgat, Sivas, Erzincan, Karaman, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Gaziantep hatları inşallah devreye girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Hava yollarında kat edilen mesafenin takdire şayan olduğunu dile getiren Erdoğan, havalimanı sayısını 30 ilaveyle 56'ya çıkardıklarını, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Rize, Artvin ve Çukurova havalimanlarının yapımının da devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, yurt dışı uçuş noktaları sayısını 60'tan 316'ya, büyük gövdeli uçak sayısını 162'den 518'e, sektörün cirosunu da 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttiklerini belirtti.

Denizcilikte ise tersane sayısını 41 ilaveyle 78'e, limanların yük kapasitesini 281 milyon ton ilaveyle 471 milyon tona çıkardıklarını aktaran Erdoğan, yat bağlama kapasitesini de 10 bin 45 ilaveyle 18 bin 545'e yükselttiklerini kaydetti.

(Sürecek)