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AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak

01 Ocak 2019 Salı 14:17
AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurmaya başladı.

Salonda platformun hemen arkasında "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" sloganı yer alırken, salondaki "Haseki başkan yeni bir destan", "Gazi Ankara başkanının yanında", "Cumhur ittifakı milletin bekası", "Belediyeciliğin gönül gözü başkente Haseki sözü", "Dava engel tanımaz", "Gönül Adamı Haseki" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan "Bize her yer Ankara" isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:17
  1. Ankara
  2. belediye başkan adayları
  3. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. tanıtım toplantısı

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