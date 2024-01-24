AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki Kimdir?

Veysel Tiryaki, 1965 yılında dodu. Veysel Tiryaki nereli olduğu kendisi hakkında merak edilen konular arasında yer alıyor. Tiryaki Bolu Dörtdivan'lıdır. Siyasi kariyerine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olarak başladı. Ardından, 1992 yılında yerel yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de eğitim aldı. Daha sonra, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını bitirdi. Doktorasını ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi.

Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda kısa bir süre çalışarak başlayan Tiryaki, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl süresince farklı il ve ilçelerde görev aldı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atanarak yerel yönetimler alanında önemli deneyim kazandı.

Veysel Tiryaki nerenin Belediye Başkanı? 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı olarak seçilen Tiryaki, 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı. Veysel Tiryaki yeni görevi 7 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanarak görevine devam etmektedir. Altındağ Belediye başkan adayları 2024 arasında AK Partili Veysel Tiryaki'de bulunuyor.