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AK Parti Aksaray Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "Milletimiz, sesine kulak verdiğimiz tek önceliğimiz, tek gerçeğimiz. Bugüne kadar rahatsızlık duyanların aslında rahatsızlık sebebi bu. Milletin sesine kulak verilmesi, milletin bütün politikaların temelinde olması. Bu yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz"

13 Ocak 2019 Pazar 16:35
AK Parti Aksaray Aday Tanıtım Toplantısı

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz, sesine kulak verdiğimiz tek önceliğimiz, tek gerçeğimiz. Bugüne kadar rahatsızlık duyanların aslında rahatsızlık sebebi bu. Milletin sesine kulak verilmesi, milletin bütün politikaların temelinde olması. Bu yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan ve ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Sarıeroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Aksaray'ın bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde AK Parti'ye güçlü destek verdiğini anımsattı.

31 Mart seçimlerinde de Aksaray’dan aynı güçlü desteği beklediklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlere yönelik, adayların belirlenmesi yönünde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tabir yerindeyse, ilmik ilmik işleyerek 81 ilde çalışmaları yürüttük. 2004 yılında AK Parti'nin ilk yerel seçimlerde sloganı 'Yerel kalkınma başlıyor' oldu. 2009 yılında 'işimiz hizmet, gücümüz millet’ diyerek yollara revan olduk. 2014 seçimlerinde ise 'Daima Hizmet Daima Millet’ oldu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de 'Tevazu, samimiyet ve gayretle yine önce millet, önce memleket’ diyerek hep birlikte yollara revan olacağız. Milletimiz, sesine kulak verdiğimiz tek önceliğimiz, tek gerçeğimiz. Bugüne kadar rahatsızlık duyanların aslında rahatsızlık sebebi bu. Milletin sesine kulak verilmesi, milletin bütün politikaların temelinde olması. Bu yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz."

AK Parti Aksaray Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer de, AK Parti'nin yerel yönetimler hareketi olduğunu söyledi.

31 Mart akşamı kazanacakları zaferle 2023 hedeflerine ulaşmak adına büyük başarı elde edeceklerine inandığını aktaran Dinçer, "Aksarayı katılımlı belediyecilik anlayışı ile 'ben' değil 'biz' olarak yöneteceğiz. Çözüm önerilerinde halkın ne dediğini önceleyen, yapılacak projelerle bugünü kurtarmayı değil yarını kazanmayı bilen, tüm bunları yaparken günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen aynı zamanda kadim geleneğimize bağlılık gösteren bir şuur ile hareket edeceğiz. Anlayışımızın merkezinde insan olacak. Hep birlikte memleketimizi daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından belde ve ilçe belediye başkan adayları, isimleri okunarak platforma davet edildi.

Sarıeroğlu, daha sonra başkan adayları ile fotoğraf çektirdi.

Aday tanıtım programına, Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda partili katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:35
  1. AK Parti Aksaray
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu

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