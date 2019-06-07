AK Parti ailesinden bayramlaşma
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı bayramda bir araya geldi.07 Haziran 2019 Cuma 13:08
AK Parti Bilecik İl Teşkilatı bayramda bir araya geldi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında bir araya gelen teşkilat, Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Burada açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, “İl başkanlığımızla, teşkilatlarımızla bayramlaştık. Birlik ve beraberliğimizin pekişeceği mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum herkese” dedi.
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