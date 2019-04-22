AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.22 Nisan 2019 Pazartesi 00:26
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız”ifadelerine yer verdi.
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