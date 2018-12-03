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AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kimler 2019?

AK Parti'nin Ağrı belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Ağrı yer almamıştı. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim? Ağrı AK Parti Ağrı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ağrı belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kimler 2019?

AK Parti'nin Ağrı belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Ağrı yer almamıştı. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim? Ağrı AK Parti Ağrı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ağrı belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Van yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Van belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Ağrı belediye belediye başkan adayı ve Ağrı ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.

Ağrı belediye başkan aday adaylarından bazıları

Canip Erat

M.Emin Kızgın

Nesim Sönmez

Kenan Arslan

Zeynel Abidin Çakır

Hayati Aydemir

Erhan Karakuş

Hasan Arslan

Halil Özyolcu

Aydın Kasar

Ali Yılmaz

Cem Köseoğlu

Muhyettin Erim

Mehmet Erat

Semra Doğan

Doğubayazıt AK Parti Belediye başkan aday adayları

Ali Konyar

Ertuğrul Eryılmaz

Barış Alkan

Ekrem İlker Barçin

Patnos AK Parti Belediye başkan aday adayları

M. Hanifi Alır

M Fatih Işık

Serhan Kurtuluş

Ensari Kılıç

Kenan Yalçın

İbrahim Varol

Ergül Kuruş

Erdal Eskin

İsmail Oğur

Adem Doğan

Abdullah Bediağaoğlu

Mevcut Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?  

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
  1. Van
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Diyarbakır
  5. Aydın
  6. Ankara
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