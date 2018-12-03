AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kimler 2019?
AK Parti'nin Ağrı belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Ağrı yer almamıştı. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim? Ağrı AK Parti Ağrı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ağrı belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.03 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
AK Parti'nin Ağrı belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Ağrı yer almamıştı. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim? Ağrı AK Parti Ağrı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ağrı belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.
AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Van yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Van belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Ağrı belediye belediye başkan adayı ve Ağrı ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.
Ağrı belediye başkan aday adaylarından bazıları
Canip Erat
M.Emin Kızgın
Nesim Sönmez
Kenan Arslan
Zeynel Abidin Çakır
Hayati Aydemir
Erhan Karakuş
Hasan Arslan
Halil Özyolcu
Aydın Kasar
Ali Yılmaz
Cem Köseoğlu
Muhyettin Erim
Mehmet Erat
Semra Doğan
Doğubayazıt AK Parti Belediye başkan aday adayları
Ali Konyar
Ertuğrul Eryılmaz
Barış Alkan
Ekrem İlker Barçin
Patnos AK Parti Belediye başkan aday adayları
M. Hanifi Alır
M Fatih Işık
Serhan Kurtuluş
Ensari Kılıç
Kenan Yalçın
İbrahim Varol
Ergül Kuruş
Erdal Eskin
İsmail Oğur
Adem Doğan
Abdullah Bediağaoğlu
Mevcut Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay
Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8
BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5
SP adayı Kemal Atmaca % 2.9
Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
HDP % 63.62
AK Parti % 28.11
CHP % 2.45
MHP % 2.34
İYİ Parti % 1.58
SP % 0.82
HDP Ağrı Milletvekilleri
Bedran Öztürk
Dilan Dirayet Taşdemir
AK Parti Ağrı Milletvekili
AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?
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