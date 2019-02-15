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AK Parti adayının seçim afişinin indirildiği iddiası

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'nın seçim koordinasyon merkezi binasındaki afişinin, izinsiz olduğu gerekçesiyle indirildiği ileri sürüldü

15 Şubat 2019 Cuma 17:04
AK Parti adayının seçim afişinin indirildiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'nın seçim koordinasyon merkezindeki afişinin, izin alınmadan asıldığı gerekçesiyle indirildiği iddia edildi.

Sakallı'nın iletişim ofisinden, kentin işlek bölgelerinden Doktorlar Caddesi'ndeki iş merkezine asılan ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından indirildiği öne sürülen 600 metrekarelik afişle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylem, demokrasi bayraktarlığı yapan kent yöneticilerinin, gerçek demokrasinin gereği olan seçim ve propaganda çalışmalarımıza karşı aslında ne kadar hazımsız ve tahammülsüz olduklarının bir göstergesidir. Bu aynı zamanda, kaybetme telaşının da bir yansımasıdır. Sürekli önümüze çıkarılan engeller ve deyim yerindeyse gasbedilen demokratik haklarımıza rağmen bu çaba, Eskişehirli hemşehrilerimizin AK Parti belediyeciliği ile yeni bir vizyon, müreffeh bir gelecek talebine engel olamayacaktır."

- Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise konunun bazı internet sitelerinde de yer aldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Çıkan haberler yanlış. Seçimlerde reklam ve propaganda, 289 sayılı kanunun İlan ve Reklam Yerleri başlıklı 60. maddesi ile Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1119 sayılı kararında belirtilmiştir. İlgili kararda seçime katılan siyasi parti ve adayların, seçime 30 gün kala sabit ilan ve reklam yerlerinden faydalanabileceği açıktır. Bu yerler parti ve adaylara İlçe Seçim Kurullarınca yapılan kura ile ücreti karşılığında tahsis edilmektedir. Ayrıca ilgili habere konu olduğu gibi özel mülkiyetlere Büyükşehir Belediyesinin müdahale yetkisi yoktur. Keza şehrin birçok bölgesinde özel mülkiyetlere ait alanlarda parti ve adaylara ilişkin tanıtıcı malzemeler bulunmaktadır. Kanun, kamu alanları, kamu binaları, parklar ve kamuya ait arsalara siyasal kampanya sloganları asılmasını açıkça yasaklamaktadır."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:04
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  5. seçim

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