AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, manifestoda yer alan "Halkla birlikte yönetim", "Tasarruf ve şeffaflık", "Değer üreten şehirler" maddelerine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, manifestodaki 9. maddenin "Halkla birlikte yönetim" olduğunu belirterek, "Bu ilkeyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz." diye konuştu.

Özellikle insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük

projelerde istişare yöntemini mutlaka kullanacaklarına işaret eden Erdoğan, "Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir 'Şehirli Hakları' bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde, önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Tasarruf ve Şeffaflık

Manifestonun 10'uncu maddesinin "Tasarruf ve Şeffaflık" olduğunu dile getiren Erdoğan, tasarruf ve şeffaflığın yeni dönemde belediyelerde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline geleceğini de vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her

kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."

- Değer üreten şehirler

Erdoğan, son maddenin "Değer üreten şehirler" olduğuna dikkati çekerek, bu şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıdıklarını vurguladı.

Bugün şehirlerde yaşayan insanların taleplerinin, bundan çeyrek asır, yarım asır öncesine göre çok değiştiğini anlatan Erdoğan, eskiden ihtiyaçların, "başını sokacak bir çatı, musluğundan akacak su, ampulünü yakacak elektrik, evine ulaşacak yol" gibi temel hizmetlerle sınırlı olduğunu anımsattı.

Bugün ise şehirlerdeki insanların temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Bir başka ifadeyle şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız."

- "Belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz"

AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirten Erdoğan, önceki yıllarda, ekonomik kalkınmanın ve refah artışının ana lokomotifi olan "Kent Ekonomileri Forumu" çalışmasını, 81 ili kapsayacak şekilde gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Geçen yılda 30 büyükşehiri kapsayan "Şehrim 2023 Projesi"ni

hazırladıklarını anımsatan Erdoğan, "Bu çalışma, şehirlerimizin kültürden ekonomiye tüm yönlerini analiz ettiğimiz, zayıf ve güçlü taraflarını ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ışığında, önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Memleket işi, gönül işi" diyerek, gönül belediyeciliği ile

milletin hizmetine talip olan AK Parti'nin, yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini ise başlıklarıyla şöyle tekrarladı:

"Şehir planları, uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehir uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan

insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak.

Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve

komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li belediyelerde, bu 11 başlıkta ifade edilen ilkeler çerçevesinde hizmet vereceklerini belirterek, "Böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyumuzla paylaşmış oluyoruz." dedi.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Mahalli İdareler Seçimleri Manifestomuzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dönemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden taahhütlerimizdir." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz"

Projeleri, her büyükşehirde, ilde ve ilçelerde AK Parti adaylarının kendilerinin açıklayacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil; plan, proje,

hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart'ta tamamen kapanacaktır. Türkiye'nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak kendi seçim kampanyamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte, ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte Cumhur İttifakı'nı gayet diri tutacağız, dayanışmamızı diri bir şekilde sürdüreceğiz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda üst üste çok büyük saldırılara maruz kalan Türkiye'nin istikrar ve güven ortamının devamına, her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inandıklarını belirterek, "Biz şunu biliyoruz ki Cumhur İttifakı bizim aynı zamanda bir beka meselemizdir. Onun buradaki gayretimiz bu anlayışla devam edecektir." dedi.

- "31 Mart mahalli seçimlerini de huzur içinde tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bırakıp, yeni yönetim sistemine fiilen geçildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hamdolsun, her geçen gün daha da pekişerek başarıyla yürüyor. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerini de huzur içinde tamamlayacağız. Böylece ülke ve millet olarak önümüzdeki süreci tamamen hedeflerine odaklanmış bir şekilde geçirme imkanına kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde atılacak adımların, gelecek nesillere emanet

edecekleri 2053 ve 2071 vizyonları bakımından kritik öneme

sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, AK Parti olarak bu bilinçle, demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehirler, iller, ilçeler ve beldelerde kazanacakları her başarının Türkiye'nin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, belediye hizmetlerinde, biraz önce ifade ettiğim ilkeler çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmanın yanında, Türkiye'yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği de verecektir. 31 Mart'ta kazananın bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum. Mensubu olmaktan şeref duyduğum milletime, demokrasimize ve bize vereceği destek için şimdiden şükranlarımı sunuyorum."

- "Milletimize emrinde olduğumuzu usanmadan tekrarlayacağız

Belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerden bugünden itibaren seçim gecesine kadar tüm gücünüzle sokakta, evde, iş yerinde her yerde milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum. Hedefimiz bizzat ulaşmadık, kendimizi anlatmadık, derdini dinlemedik hiçbir vatandaşımızı bırakmamak olmalıdır. Seçimi kazandık, seçimden sonra da bu anlayışın aynen devamını istiyorum.

Demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne yürekten inanan bir parti olarak adaylarımızla ve teşkilatımızla milletimize onun emrinde olduğumuzu usanmadan sürekli tekrarlayacağız. Gittiğiniz her yerde şahsımın temsilcisi olarak vatandaşlarımıza selamlarımı iletmenizi, desteklerini talep etmenizi rica ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile adım attığı hizmet siyasetini bugüne kadar kesintisiz getirdiklerine değinerek, "AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini her vatandaşımıza örnekleriyle anlatmalısınız. Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırma kararlılığımızı tekrar tekrar ifade etmelisiniz. Dünyada ve bölgemizde yaşanan büyük değişime, bütün bunlara karşı ülkemizi birikimiyle vizyonuyla, projeleriyle, kadrolarıyla hazırlayabilecek yegane partinin AK Parti olduğunu herkese göstermelisiniz." dedi.

Gelecek dönemde belediyelerdeki hedefleri standartları çok daha yukarıya çıkararak millete sunmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçimlerde gelecekteki çalışmalarımızda bize yol göstermek üzere her bir belediye başkan adayımızın ve teşkilatımızın kampanya döneminde gösterdiği performansı tespit edecek bir mekanizma da kuracağız. Böylece kararlarımızı daha somut verilere dayalı olarak alma imkanına kavuşacağız.

Cumhurbaşkanlığı ve Mecliste milletimizin bize verdiği yetkiyle ülkemizi 2023 yılının Haziran ayına kadar yöneteceğiz. İnşallah milletimizden alacağınız yetkiyle belediyelerimizde 2024 yılının Mart ayına kadar hizmet vereceksiniz. Türkiye'yi elbirliğiyle geleceğe taşımak için sizlerden gece gündüz gayret göstermenizi beklediğimi belirtmek istiyorum."

- Notlar

AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşmasının ardından salondakilere bir kısa film izletildi.

Kısa filmde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığından başlayarak tüm siyasi hayatı anlatıldı.

Kısa filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminin anlatıldığı bölümde "gönül belediyeciliği" vurgusu dikkati çekti.

Kısa filmin gösterilmesinin ardından AK Parti'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkılar dinletildi.

Şarkıların dinlenilmesi sonrasında aday tanıtımına geçildi. Harf sırasına göre il il adaylar sahneye çıkarak partilileri selamladı. Bu sırada sahne arkasında kurulan dev ekrana tanıtımı yapılan ilin adaylarının fotoğrafları yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği Ankara Spor Salonu girişinde söz ve müziği Altan Çetin'e ait olan "Nereden nereye" isimli seçim şarkısı eşliğinde vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşmasının ardından tekrar çalınan şarkıya bir süre eşlik etti ve şarkının sona ermesinin ardından, "Evet, nereden nereye... Hamdolsun 16 yılda geldi Türkiye. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin, yolumuz açık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Toplantının gerçekleştirildiği salonda "Ben değil biz olacağız, istikbale koşacağız", "İnanç, azim, gayret şehirler AK gençliğe emanet", "AK kadınlar yorulmaz liderini bırakmaz" ve "Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Erdoğan’ın konuşması sırasında tribünlerde dev pankartlar açıldı. Üzerinde Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve merhum eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in fotoğraflarının bulunduğu pankartta "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" ifadesi yer aldı.

Diğer pankartlarda ise "Ankara’ya deli, sana divane olduk" ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" ifadeleri yer aldı.

