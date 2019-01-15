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AK Parti aday göstermedi! Oy oranını açıklayıp bağımsız aday oldu

Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı olarak tanınan Elazığ'ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı.

15 Ocak 2019 Salı 21:10
AK Parti aday göstermedi! Oy oranını açıklayıp bağımsız aday oldu

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, partisinden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı 

Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve AK Parti'den geçtiğimiz dönem Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi. Başkan Atlı bunun üzerine hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı hem de bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.

"Yüzde 70 halk desteği var"

İHA muhabirine telefonda bilgi veren Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Partime kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sadece alınan karara üzüldüm. Keban'da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim. Bundan dolayı üzüldüm. Bağımsız aday olmayı vatandaşların isteği üzerine oldum. Cumartesi'den beri beni arıyorlar. Ailem ve çevrem destek olacağını söyledi. Başka partiden de teklif geldi ama kabul etmedik. Allah'ın yardımı ve Keban halkını desteği ile kazanacağız. Gönül isterdi ki yine partimden devam edeyim ama olmadı. Hemşehrilerimi kırmayarak onların kararı ile aday oldum. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:40
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Elazığ
  5. Recep Tayyip
  6. Fethiye
  7. Keban
  8. Keban Belediyesi

YORUM YAZ

  • İbrahim İbrahim 16 dk önce
    Şimdi anladınız mı kadının beyanını(6284)
  • ataata26 dk önce
    keşke reis ben her göreve hazırım diyebilseydin...
  • Yunus 16 Yunus 16 28 dk önce
    AK PARTİ TEKRAR ADAY GÖSTERMEDİYSE! TIPKI ALTEPE, TOPBAŞ, Ahmet,..... V. Benzerleri GİBİ Fetö kokusu vardır.

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