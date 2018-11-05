AK Parti aday başvuru şartları neler? AK Parti belediye başkan aday başvuruları

Yerel seçimler 2019 için siyasi partiler çalışmalarına başladı. AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler için seçim takvimini açıkladı. Buna göre, AK Parti'de aday adaylık başvuru süresi 5-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Peki AK Parti'ye aday adaylık başvurusunda bulunacak adaylar için aranacak kriterler neler? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan aday adayı başvuru şartları...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, AK Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulü uygulanacak.

AK Parti belediye başkan aday adayı başvuru şartları

31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti'den aday adayı olmak isteyenler başvurularını aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktarılması suretiyle yapacaklar. Kişiler teşkilata gelmeden de internet üzerinden önbaşvuruda bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (kesin başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecektir.

- Başvuruya eklenecek olan; Sabıka Kaydı, Eğitim Durumunu Gösterir Belge ve Askerlik Durum Belgesini e-Devlet sisteminden temin edebilecekler. alabileceklerdir.

- Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklannın hesabına yatırılacaktır.

- Kadın ve genç (18-25) adaylarımızdan , engelli adaylanmızdan yüzde oraninda başvuru aidatı alınacaktır.