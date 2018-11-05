0553 313 94 23
impression

AK Parti aday başvuru şartları neler? AK Parti belediye başkan aday başvuruları

Yerel seçimler 2019 için siyasi partiler çalışmalarına başladı. AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler için seçim takvimini açıkladı. Buna göre, AK Parti'de aday adaylık başvuru süresi 5-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Peki AK Parti'ye aday adaylık başvurusunda bulunacak adaylar için aranacak kriterler neler? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan aday adayı başvuru şartları...

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:45
AK Parti aday başvuru şartları neler? AK Parti belediye başkan aday başvuruları

Yerel seçimler 2019 için siyasi partiler çalışmalarına başladı. AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler için seçim takvimini açıkladı. Buna göre, AK Parti'de aday adaylık başvuru süresi 5-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Peki AK Parti'ye aday adaylık başvurusunda bulunacak adaylar için aranacak kriterler neler? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan aday adayı başvuru şartları...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, AK Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulü uygulanacak.

      

AK Parti belediye başkan aday adayı başvuru şartları

31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti'den aday adayı olmak isteyenler başvurularını aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktarılması suretiyle yapacaklar. Kişiler teşkilata gelmeden de internet üzerinden önbaşvuruda bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (kesin başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecektir. 

- Başvuruya eklenecek olan; Sabıka Kaydı, Eğitim Durumunu Gösterir Belge ve Askerlik Durum Belgesini e-Devlet sisteminden temin edebilecekler. alabileceklerdir. 

- Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklannın hesabına yatırılacaktır. 

- Kadın ve genç (18-25) adaylarımızdan , engelli adaylanmızdan yüzde oraninda başvuru aidatı alınacaktır. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:45
  1. ak parti aday aday başvuru şartları
  2. ak parti yerel seçim başvuruları
  3. yerel seçim 2019 ak parti aday aday başvuru şartı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu
    1. Evinin bahçesinde nesli tükenmekte..
    2. Dünya onu konuşuyor! 14 yaşında gol attı
    3. Eskişehir'de kumar baskını! Mutfak..
    4. Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
    5. Eskişehir'de uyuşturucu satan 6 kişi..
    6. Katar'dan Bahreyn'e kınama! 'Bizi..
    7. Vali Mahmut Demirtaş ile kadim şehri..
    8. Zonguldak Belediyesinde hareketli..
    9. AK Parti aday başvuru şartları neler?
    10. İttifakta flaş iddia! Ortak bağımsız..
    11. Korkunç olay! Denizden 1 kadın 1 erkek..
    12. Eş başkanlar tutuklu HDP’lileri..
    13. Başkan Erdoğan: Akdeniz’i haydutlara..
    14. Fransa'dan kritik Suriye kararı!
    15. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    16. İsrail'den Trump'a İran teşekkürü
    17. Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke..
    18. Dilma’yı aldılar Bolsonaro’yu..
    19. Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    20. Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır..
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı