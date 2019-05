AK Parti Adapazarı İlçe Danışma Meclisi iftar programında gerçekleştirildi

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı 59’uncu Danışma Meclisini düzenlediği iftar programında gerçekleştirdi.

Danışma Meclisine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları; Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ADABEL Genel Müdürü Zeki Salim, Önceki Dönem Milletvekili Recep Yıldırım, Erenler Önceki Dönem Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Önceki Dönem İl Genel Meclisi Başkanı Fethi Sarıoğlu, Önceki Dönem İlçe Başkanı Mustafa Ak, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Teşkilatı’nın her zaman dinamik bir teşkilat olduğunu vurgulayarak, “Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Her zaman aktif çalışmayla sahadalar. Milletimiz için, devletimiz için, davamız için her zaman seçim varmış gibi çalışmaya devam edecek, teşkilatımıza ve belediye başkanımıza destek verecek, hedeflerimize yürüyecek ve hep birlikte başaracağız” dedi.

Kolları sıvadık, hizmetlere başladık

Seçimlerin ardından Adapazarı Belediyesi’nde başlattıkları yenilik ve tazelenme hareketi ile projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu ise, “Adapazarı Belediyesi olarak ahlaki ilkelerinden asla ödün vermeden, hedefleri olan, değer üreten, akıllı ve benzersiz şehir için çaba sarf eden, her alanda şehrin istikbaline en yüksek katkıyı verecek kurumlardan biri olmak hedefiyle çalışmalarımızı başlattık. Kolları sıvadık ve Belediyemizin tüm birimlerinde başlattığımız yenilik ve tazelenme hareketi ile organizasyonumuzun direncini artırarak seçim öncesi hemşehrilerimize sunduğumuz projelerimizi hayata geçirmek noktasında büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

84 mahallede etkin belediyecilik

Ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu duyuran Başkan Işıksu, vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek, “Biz her fırsatta vurguluyoruz, hatta belediyemizin kurumsal sloganı da oldu, Biz Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Bu şehrin tarihini, bu şehrin kültürünü, dayanışma ve kardeşliğini, ticari sokaklarını, çarşılarını, pasajlarını, bereketli topraklarını çok seviyoruz.Ekiplerimiz 24 saat sahada. Hemşehrilerimizin belediyemize başvurarak ilettikleri talepleri işleme koyuyor, imar ve altyapı eksiklikleri tamamlanan noktalarda gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Her alanda daha güzel günlere kavuşmak için çalışma ilkelerimize bağlı kalarak projelerimizi sizlerle, hep birlikte hayata geçireceğimize, Adapazarı’mızı daha aydınlık günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Muhtarlarımızdan, esnafımızdan, çiftçimizden, mahalle sakinlerimizden hülasa tüm hemşehrilerimizden güzel geri dönüşler de almaya başladık. AK Parti’mizin sunduğu en önemli hizmet olan etkin belediyeciliği 84 mahallemizde, tüm sokaklarımızda göstermek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Projeleri tamamlayacak, hedeflerimize ulaşacağız

Başarılı olacaklarına dair inancını paylaşarak konuşmasını sonlandıran Başkan Işıksu, “Mümin güvenilir kişi demektir, güvenilirlik ise toplumsal bir kanaattir. Adapazarı’mızı çok seven ve hizmet etmek için iş başında olan bizlerin, bu kanaat ve teveccühü kazanmak için görevlerimizin bizlere emanet olduğunun bilinci ve hesap verebilmenin sorumluluğuyla hareket etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ben inanıyorum ki Adapazarı denince akıllara ilk olarak bereket, başarı, hizmet gelecek; kadim geçmişimizden aldığımız ilhamla daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürüyecek ve projelerimizi tamamlayarak, hedeflerimize hemşehrilerimizle birlikte ulaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.