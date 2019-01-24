0553 313 94 23

AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını açıkladı

AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ ve Tufanbeyli ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı

24 Ocak 2019 Perşembe 17:59
AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını açıkladı

ADANA (AA) - AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, genel merkezin kararı doğrultusunda 5 ilçedeki adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Güler, partisinin il binasında düzenlediği toplantıda, AK Parti Genel Merkezi'nce alınan karar gereği Adana'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere "Cumhur İttifakı" olarak katılacaklarını belirtti.

Bu kapsamda büyükşehir ve 10 ilçede ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceklerini vurgulayan Güler, bunun dışında kalan 5 ilçede ise parti adaylarını belirlediklerini aktardı.

Güler, devletin bekası için Cumhur İttifakı'nın vazgeçilmez bir unsur olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu seçim özel değil, uzun süreli bir ittifaktır. Tüm teşkilatımızın Cumhur İttifakı'na bağlı kalmasını özellikle rica ediyorum. Şahsi ihtiraslarımızı bir tarafa bırakarak, ittifakımızın başarılı olması için gece gündüz 31 Mart'a kadar çalışacağız ve büyükşehir ile beraber 15 ilçemizi Cumhur İttifakı'na kazandıracağız."

Şerif Güler, konuşmasının ardından, belediye başkan adaylığına Seyhan'dan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir'den eski Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Ceyhan'dan mevcut Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Aladağ'dan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli'den mevcut Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün gösterildiğini açıkladı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:59
  1. açıklama
  2. Adana
  3. Ak Parti
  4. belediye başkan adayları
  5. ilçe
  6. tanıtım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Karabük'te trafik kazası:..
    2. Koruma altındaki kuşların kafeste..
    3. Futbol: 2019 Asya Kupası
    4. Malatya'da kaçak kazı operasyonu
    5. Eski AK Partili vekil trafik kazası..
    6. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    7. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8..
    8. Eski milletvekili trafik kazasında..
    9. Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye..
    10. Yerel seçim öncesi son anket..
    11. Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
    12. Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz..
    13. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    14. Kocaeli'deki cinayet
    15. Kahveciyi önce öldürdüler, sonra..
    16. Yazar Emrah Serbes'in tazminat davası
    17. n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel..
    18. Lübnan'dan İsrail işgalindeki..
    19. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a..
    20. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!