AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçim 2019

AK Parti yerel seçimler için aday adaylık başvurusu sürecini 5 Kasım’da başlatıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde Türkiye genelinde % 45,60 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. İkinci rakibi CHP ise % 27,80’de kalmıştı. AK Parti 2019 yerel seçimlerde de sandıktan zaferle çıkmak istiyor. Peki AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi için kimi aday gösterecek?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yapan AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde ‘herkes kendi yoluna’ dedi. Cumhur İttifakın’nın yerel seçimlerde olmaması üzerine başta büyükşehirler olmak üzere AK Parti’nin kimi aday göstereceği ise merak konusu oldu. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen İstanbul’da güçlü bir adayın çıkarılacağı bu adayın ise Binali Yıldırım’ın olacağı iddia edildi. AK Parti Adana’da güçlü bir isimle seçimlere girmeyi hedefliyor. Peki AK Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti Adana adayı için ismi geçen bazı isimler söz konusu. AK Parti'de Adana için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu ileFatma Güldemet Sarı, Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, mevcut milletvekili Tamer Dağlı ile Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın isimleri gündemde.

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

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