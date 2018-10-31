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AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçim 2019

AK Parti yerel seçimler için aday adaylık başvurusu sürecini 5 Kasım’da başlatıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde Türkiye genelinde % 45,60 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. İkinci rakibi CHP ise % 27,80’de kalmıştı. AK Parti 2019 yerel seçimlerde de sandıktan zaferle çıkmak istiyor. Peki AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi için kimi aday gösterecek?

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:50
AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçim 2019

AK Parti yerel seçimler için aday adaylık başvurusu sürecini 5 Kasım’da başlatıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde Türkiye genelinde % 45,60 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. İkinci rakibi CHP ise % 27,80’de kalmıştı. AK Parti 2019 yerel seçimlerde de sandıktan zaferle çıkmak istiyor. Peki AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi için kimi aday gösterecek?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yapan AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde ‘herkes kendi yoluna’ dedi. Cumhur İttifakın’nın yerel seçimlerde olmaması üzerine başta büyükşehirler olmak üzere AK Parti’nin kimi aday göstereceği ise merak konusu oldu. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen İstanbul’da güçlü bir adayın çıkarılacağı bu adayın ise Binali Yıldırım’ın olacağı iddia edildi. AK Parti Adana’da güçlü bir isimle seçimlere girmeyi hedefliyor. Peki AK Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti Adana adayı için ismi geçen bazı isimler söz konusu. AK Parti'de Adana için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu ileFatma Güldemet Sarı, Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, mevcut milletvekili Tamer Dağlı ile Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın isimleri gündemde.

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6            

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32       

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

CHP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı

CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları son dakika belli oldu!

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:50
  1. İstanbul
  2. AK Parti'de Adana için eski bakanlar Jülide Sarıeroğlu
  3. Fatma Güldemet Sarı
  4. Fikret Yeni
  5. Tamer Dağlı
  6. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
  7. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
  8. AK Parti Adana adayı kim olacak

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