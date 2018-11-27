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AK Parti 9 büyükşehir, 11 il adayını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıkladı- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu

27 Kasım 2018 Salı 12:56
AK Parti 9 büyükşehir, 11 il adayını açıkladı

ANKARA (AA) - AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti'nin 9 büyükşehir belediye başkan adayı şunlar:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu."

- AK Parti'nin 11 il adayı

Erdoğan'ın bugün açıkladığı 11 ilin belediye başkan adayı ise şu isimler oldu:

"Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz, Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin, Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse, Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ile Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını açıklamıştı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 60 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:56
  1. 31 Mart
  2. AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayları
  3. Mahalli İdareler Seçimleri
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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