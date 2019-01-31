AK Parti 817 yeni isimle yarışacak AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerde aday gösterilen 1297 belediye başkan adayı tanıtıldı- Mevcut belediye başkanlarından 480'ini yeniden aday gösteren AK Parti'de belediye başkanlığı yarışına katılacak yeni isimlerin sayısı ise 817 oldu

ANKARA (AA) - AK Parti'de aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu 1297 belediye başkan adayı, partililere tanıtıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu'nu açıkladığı Ankara Spor Salonu'ndaki toplantıda, AK Parti belediye başkan adayları da tanıtıldı. Programda, AK Parti'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları il il, isim isim okunarak sahneye davet edildi. Mevcut belediye başkanlarından 480'ini yeniden aday gösteren AK Parti'de yarışa girecek yeni isimlerin sayısı ise 817 oldu. AK Parti'nin aday gösterdiği 77 ilde belediye başkan adaylarının arasından 17'si devam ederken 60'ında yeni isimler aday gösterildi. 834 ilçe belediye başkanından 311'i devam ederken 523'ünde ise yeni isimler yer aldı. AK Parti'nin 386 belde belediye başkanından 152'si yerini korurken, 234 beldede ise yeni isimlere yer verildi.

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