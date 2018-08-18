AK Parti 6. Olağan Kongresi MKYK listesi 18 Ağustos 2018
Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan var. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. Peki AK Parti 6. Olağan Kongresi MKYK listesi kimlerden oluşacak? İşte detaylar...18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:15
Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan var. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri yeniden belirlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek. AK Parti kulislerinde, 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) 'Tecrübe ve gençlik' dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesini 'Tecrübe ve gençliği' buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Nurettin Canikli, Ömer Çelik, Efkan Ala, Mehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor. Ayrıca, halen bakanlık görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da MKYK'da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor
21 MAYIS’TA YAPILAN 3. OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAYDA MKYK'DA LİSTESİNE GİREN İSİMLER ŞUNLAR OLMUŞTU
Bülent Karakuş
Elhem Sancak
H. Kübra Öztürk
İsa Sinan Göktaş
Mehmet Emin Yılmaz
Rümeysa Kadak
Yasemin Atasever
Zelkif Kazdal
MEVCUT MKYK'DA YER ALAN ANCAK YENİ LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER:
Galip Ensarioğlu
Ayhan Ogan
Ayşe Sulak Köseoğlu
Nükhet Hotar
Fazilet Dağcı Çığlık
Yelda Erol Gökçan
Yaşar Karayel
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