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AK Parti 6. Olağan Kongresi MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan var. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. Peki AK Parti 6. Olağan Kongresi MKYK listesi kimlerden oluşacak? İşte detaylar...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:15
AK Parti 6. Olağan Kongresi MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan var. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri yeniden belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek. AK Parti kulislerinde, 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) 'Tecrübe ve gençlik' dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesini 'Tecrübe ve gençliği' buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Nurettin Canikli, Ömer Çelik, Efkan AlaMehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor. Ayrıca, halen bakanlık görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da MKYK'da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor

21 MAYIS’TA YAPILAN 3. OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAYDA MKYK'DA LİSTESİNE GİREN İSİMLER ŞUNLAR OLMUŞTU

Binali Yıldırım

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Elhem Sancak

Hacı Ahmet Özdemir

 

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş 

Mehmet Emin Yılmaz

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

MEVCUT MKYK'DA YER ALAN ANCAK YENİ LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER:

Galip Ensarioğlu

Mehmet Müezzinoğlu

Veysi Kaynak

Yasin Aktay

Şaban Dişli

Ayhan Ogan

Ayşe Sulak Köseoğlu

Edibe Sözen

Emine Nur Günay

Nükhet Hotar

Fatma Güldemet Sarı

Fazilet Dağcı Çığlık

Hüseyin Özbakır

Mahmut Kaçar

Yelda Erol Gökçan

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Sema Ramazanoğlu

Serkan Bayram

Yaşar Karayel

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:15
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