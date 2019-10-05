AK Parti 29. İstişare Toplantısı başlıyor! Yeni dönem yol haritası belirlenecek

AK Parti, yeni dönem yol haritasının da belirleneceği kamp için Ankara Kızılcahamam'da toplanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak 29. İstişare Kampı’nın sloganı “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti” olarak belirlendi.

Yeni dönem yol haritası belirlenecek

Kampta slogana yansıyan yeni dönem yol haritası 8 başlık altında ele alınacak.

Kampta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra 4 bakan, 2 genel başkan yardımcısı ve Grup Başkanı Naci Bostancı kritik konularda partililere sunum yapıp sorularını yanıtlayacak. Kampta gündemi Meclis’e getirilecek yasalar başta olmak üzere, güvenlik, dış politika ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak.

15 Temmuz Gaziler Salonu'nda yapılacak kampın gündemi şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından ilk sunumlar grup başkanı ve genel başkan yardımcıları tarafından gerçekleştirilecek. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin takvimini açıklayacak. Meclis’in yeni dönemde çalışma takvimine ilişkin bilgilendirmeyi ise Grup Başkanı Naci Bostancı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yılını ve üzerine yaptığı çalışmalar hakkında sunumu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirecek. Oktay, sunumun ardından kampa katılanların sistem üzerindeki sorularına da cevap verecek. Aynı gün akşam saatlerinde ise bakanlar kampa gündemleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

Sunumlarından ardından kamp Erdoğan’ın moderatörlüğünü yapacağı bölümde milletvekillerinin kabine üyelerine soru-cevabı ile sürecek. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.