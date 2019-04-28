ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, takdimlerle en verimli şekilde değerlendirilen toplantının bittiğini belirterek, iştirakleri için partililere teşekkür etti.



Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, toplantıya katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmasında geniş bir alanda AK Parti'yi ve Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri değerlendirdiğini hatırlatan Erdoğan, bugün müzakereler kısmında da katılımcılarla birlikte olmak istediğini ancak büyükşehir belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları ile birebir görüşmelerinin bugüne sarktığını söyledi.

Büyükşehir belediye başkanları ve kabine üyeleriyle dün akşam toplantı yaptıklarını söyleyen Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarının bakanlarla irtibatlarını bundan sonraki süreçte nasıl devam ettirecekleri konusunun üzerinde durduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından genel merkez Yerel Yönetimler, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıklarının seçim süreci ve yeni dönemle ilgili katılımcıları bilgilendirdiğini anımsatan Erdoğan, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da kendi görev alanlarıyla ilgili sunum yaptıklarını anlattı.

Kendisinin de toplantı boyunca büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere belediye başkanlarıyla ikili veya heyetler halinde toplantılar yaptığını söyleyen Erdoğan, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının da hem kendi aralarında hem de genel merkez yönetimi ve bakanlarla faydalı görüşmeler yaptıklarına inandığını ifade etti.

İstişare geleneğinin hem inançlarının hem de kültürlerinin en önemli hasletlerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cuma gecesinden beri sizlerle yürüttüğümüz bu istişare toplantısının benzerlerini teşkilatımızla ve milletvekillerimizle de tekrarlayarak önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. Bu güzel geleneğin tüm şehirlerimizde teşkilatımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizin katılımıyla düzenli olarak devam ettirilmesi çok önemli."

Samimiyetin her iş gibi istişarenin de temel şartı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Herkes istişarelerde görüşlerini, tenkitlerini, tekliflerini ortaya koyacak, sonuçta heyetten çıkan karara da tabi olacaktır. Bizim içtimai ve siyasi terbiyemiz bunu gerektirir. Sizlerin her birinin de bu anlayışa sıkı sıkıya bağlı kalacağınıza inanıyorum." dedi.

Açılış konuşması sırasında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerini bugüne bıraktığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bilindiği gibi ekonomide Gezi olaylarına kadar gerçekten tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son 6 yılda neredeyse kesintisiz bir şekilde ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar, güvenliğimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı ülkemizin sadece yönetimini ele geçirmek değildi, aynı zamanda ekonomimiz de sabote edilmeye çalışıldı. Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında kur ve onunla bağlantılı olarak faiz ve enflasyon üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık."

Kısa sürede gereken tedbirleri alıp normalleşme sürecine geçişi sağladıklarının altını çizen Erdoğan, "Bu saldırı elbette sıkıntılara yol açtı ama aynı zamanda ekonomimizin de direncini artırdı. Ülkemize dayatılan kur, faiz, enflasyon şer üçgenine karşı nasıl davranmamız, nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İhracatımız 168 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Güven endekslerinden sanayi üretimine ve kapasite kullanım oranlarına kadar her konuda müspet haberler de geliyor. Arada sırada tabii ki bazı sıkıntılı haberler aldığımız da olmuyor değil. Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda çok büyük başarılara imza atabileceğimizin güvenini veriyor."

- "Kara bulutların dağılacağına inanıyoruz"

Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladıklarını, vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl içinde hayata geçirecekleri yapısal değişiklikleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, "Öncelikle bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlendirecek ve bunun üzerinden reel kesimin finans imkanını genişleteceğimizi söyledik. Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Esasen ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kaynaklanmış da değildir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynıdır. Hatta bir ay öncesinde de benzer girişimler oldu. Hemen tedbirlerimizi alıp kimse farketmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok."

(Sürecek)







