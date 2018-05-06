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AK parti 27. dönem İstanbul milletvekili aday listesi

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi maratonu resmi olarak başladı. Seçim maratonunun başlamasıyla birlikte siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Bir yandan seçim bildirgeleri hazırlanırken diğer yandan illerden gösterilecek olan milletvekilli adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:33
AK parti 27. dönem İstanbul milletvekili aday listesi

Aday belirleme sürecinde aday adayları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve onun altında bulunan 14 komisyon’da mülakata girecek.

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

SON SÖZ ÜST KOMİSYONUN

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

İllerde yapılan temayül seçimlerinin sonucu Ak Parti Genel Merkezi’nde değerlendirmeye alınacak. Temayül yoklamalarından çıkan isimler kesin adaylar olmayacağı gibi temayül sonuçları da paylaşılmayacak.  

24 Haziran erken seçim kararı ile beraber Adalet ve Kalkınma Partisi’ nde milletvekili aday adaylığı kapsamında yoğun başvuru mesaisi sona erdi. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti’de başlayan değişim dönemi milletvekili listelerinde de kendini gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile yaptığı istişare görüşmelerinde  “Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız gözden düştüklerini düşünmesinler” diyerek, 24 Haziran’a doğru yol alırken milletvekili listelerinde değişime gideceğinin sinyalini vermişti.

AK PARTİ 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, 26 Mayıs’ da milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete' de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs tarihine gelindiğinde geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlandıktan sonra 30 Mayıs Çarşamba günü YSK milletvekili kesin aday listelerini ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete' ye gönderecek.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Gök, 21 Mayıs’ta milletvekili adaylarının açıklanacağını duyurdu.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından gözler temayül oylamasına çevrildi. 6 Mayıs’ta gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nde Ak Parti’nin seçim manifestosu açıklandı. Kongre’nin ardından yapılacak olan temayül yoklamasıyla Ak Parti İstanbul milletvekili adayları belirlenecek. Ak Parti’nin İstanbul’da kimleri aday göstereceği en çok merak edilen konulardan biri.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:33
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