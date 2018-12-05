AK Parti 14 adayını yarın açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Erzincan, Edirne, Kırşehir ve Van'ın da aralarında olduğu 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak05 Aralık 2018 Çarşamba 19:55
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.
YORUM YAZ