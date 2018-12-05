THY- Euroleague
0553 313 94 23

AK Parti 14 adayını yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Erzincan, Edirne, Kırşehir ve Van'ın da aralarında olduğu 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:55
AK Parti 14 adayını yarın açıklayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:55
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen goriller hile yaptı
    1. İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen..
    2. Darbe girişimini anlayan uzman..
    3. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    6. Baba Bush son yolculuğuna çıktı!
    7. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    8. Firavun Sisi'den İhvan liderine yine..
    9. GÜNCELLEME - Uyuşturucuyu kargoyla..
    10. AK Parti Edirne belediye başkan..
    11. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Mısır EDEX 2018'de 7 ülkeyle anlaşma..
    14. Sumru Yavrucuk'tan "Sahnede talihsiz..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. Baba Bush son yolculuğuna uğurlanıyor
    17. Fransız basını yazdı: Putin'in..
    18. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nden..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum