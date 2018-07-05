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AK Parti Meclis Başkanı adayını belirlemek için toplanıyor

AK Parti, Meclis Başkanı adayını belirlemek üzere cumartesi günü parti grubunu toplayacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:22
AK Parti Meclis Başkanı adayını belirlemek için toplanıyor

24 Haziran’da seçilen yeni AK Parti TBMM Grubu, yemin törenin yapılacağı gün olan 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Tanışma niteliği de taşıyan ilk grupta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni milletvekillerine ilk mesajlarını vermesi bekleniyor. Grubun ana gündem başlıklarından biri ise TBMM Başkanlığı için gösterilecek aday olacak. Daha önce AK Parti MKYK’da temayül yoklaması yapılmış ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ismi bu koltuk için öne çıkmıştı.

FORM DAĞITILACAK

AK Parti Grubu’nda da milletvekillerine form dağıtılacak. Vekillerden Meclis Başkanı olarak görmek istedikleri isim ya da isimlerin yazılması istenecek. Daha sonra yapılacak son istişare toplantısıyla AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı netleştirilip TBMM'ye sunulacak. Grup başkanvekili, idare amiri, grup disiplini gibi AK Parti’nin TBMM yönetimine ilişkin de grupta ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 08:22
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