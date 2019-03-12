AK part Korkuteli ilçe yönetimi istifa etti AK Parti Genel Merkezi Tarafından Cumhur İttifakına zarar verdiği gerekçesiyle istifası alınan AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol’un ardından bugün de partinin Antalya İl Başkanlığı tarafındanilçe yönetim kurulunun istifası alındı.

AK Parti Genel Merkezi Tarafından Cumhur İttifakına zarar verdiği gerekçesiyle istifası alınan AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol’un ardından bugün de partinin Antalya İl Başkanlığı tarafındanilçe yönetim kurulunun istifası alındı.

Korkuteli’de Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı adayını destekleyecek olan AK Parti’de yaşanan istifaların Cumhur İttifakına Korkuteli’de daha güçlü şekilde destek vermeye yönelik olduğu bildirildi.

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