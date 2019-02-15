Ak kadrolar Pasinler’e çıkarma yaptı

AK Parti Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı adeta bir miting havasında yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de katıldığı açılış töreninde, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları başkanları da hazır bulundu. Partililerin yanı sıra Pasinlerli vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Parti ile sadece hizmet ve yatırım belediyeciliği yapmıyoruz, aynı zamanda gönül belediyeciliği de yapıyoruz” mesajını verirken, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Açılışın ardından heyet halinde Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’nu ziyaret eden başkanlar, Pasinler İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ettiler. Buradaki temasların ardından AK Parti Pasinler Gençlik Kolları’nın düzenlediği istişare toplantısının konuğu ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

“Erzurum’un her tarafında imzamız var”

Seçim çalışmalarını Erzurum’un dört bir yanında sürdüren AK Parti, Pasinler ilçesine adeta çıkarma yaptı. Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreni için Pasinler’e giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le birlikte 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı. AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez’in de hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hizmette sürekliliğe ve gönül belediyeciliğine vurgular yaptı. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin, Erzurum’un dört bir yanına, tüm ilçelerine ve hatta en ücra mezrasına varıncaya kadar dokunduğunu dile getirerek, “Hamdolsun bugün kadim şehrimizin her tarafında imzamız var, hizmetlerimiz var, yatırımlarımız var. Başlattığımız bu seferberliğin kaldığı yerden devam edebilmesi için 31 Mart seçimleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Sekmen’den yöresel kalkınma vurgusu

AK Parti’nin Türkiye’ye sadece siyasi huzur ve istikrar getirmediğini, aynı zamanda nitelikli belediye hizmetleri sayesinde yöresel ve bölgesel gelişmeyi de mümkün hale getirdiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “Biz her yerde ama her yerde kentlerimizin yaşanabilirlik düzeyini artırmanın mücadelesini veriyoruz. Bu bağlamda nasıl ki Erzurum bundan 5 yıl önceki Erzurum değilse, bundan 5 yıl sonraki Erzurum da, bugünkü Erzurum olmayacak. Biz göreve geldiğimizde değişim dedik, dönüşüm dedik, gelişim dedik. Hamdolsun bugün Erzurum’u görenler gözlerine inanamıyor. Bu kadim şehirde öyle yatırımlar yaptık ki; Erzurum’u metropol kentlerle dahi yarışabilecek bir konuma getirdik” şeklinde konuştu.

Erzurum’daki bu gelişim sürecinin devamı ve yatırımların katlanarak artmasının tek yolunun 31 Mart seçimlerinden geçtiğini belirten Sekmen, “Şehrimizi her yönüyle ma’mur etme yolunda el ele verecek ve yine omuz omuza yürüyeceğiz. Bunun için siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Başkan Öz’den “dün-bugün” mukayesesi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, AK Parti’den önceki belediyecilik anlayışından bahsetti. Halkın AK Parti ile tanışmadan önce rutin belediyecilik hizmetlerinden bile tam anlamıyla istifade edemediğini hatırlatan Başkan Öz, “Bir zamanlar çöp yığınları, susuzluk ve ulaşım gibi kronikleşmiş sorunlarla gündeme gelen şehirler, AK Partili belediyeler sayesinde artık dünya standartlarında bir gelişimi ve değişimi yaşıyorlar. Bizim belediyelerimiz ulaşım, yol, su, kaldırım, alt ve üstyapı gibi sorunları çözüme kavuşturalı yıllar oluyor. AK Partili belediyelerimiz artık istihdam alanları oluşturuyor, katma değer üretiyor, raylı sistemleri, tarım ve hayvancılık yatırımlarını ve devasa kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor. Kaydettiğimiz işte bu mesafe samimiyetin, gayretin, hizmet ve gönül belediyeciliğinin bir eseridir. Hal böyle iken halkımız hiç şüphe yok ki tercihini yeniden AK Parti’den yana yapacaktır” şeklinde konuştu.

Pasinler’de yoğun ziyaret trafiği

Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Pasinler Belediyesi’ni ziyaret eden AK Partili heyet, Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ile bir araya geldi. AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli ile birlikte daha sonra AK Parti Pasinler İlçe Teşkilatı’na geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada seçim çalışmalarına yönelik bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Sekmen ve Başkan Öz Pasinler ilçesi gezisinde partililer ve vatandaşlar tarafından bir an olsun yalnız bırakılmazken, kendilerine gösterilen ilgiden de hayli memnun kaldılar. Pasinler’deki temasların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Pasinler Gençlik Kolları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Sekmen, gençlerle seçimler üzerine görüş alışverişinde bulunurken, bu süreçte en büyük sorumluluğun bir kez daha gençlere düştüğünün altını çizdi.